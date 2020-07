Peter Green, een van de oprichters van de band Fleetwood Mac, is zaterdag op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden. Collega's in de muziekindustrie herdenken en bedanken hem voor de erfenis die hij heeft nagelaten.

Mick Fleetwood, medeoprichter van Fleetwood Mac, noemt het verlies van Green 'monumentaal'. In een verklaring aan Rolling Stone schrijft hij: "Voor mij, en elk lid van Fleetwood Mac uit het verleden en het heden, is het verlies van Peter Green enorm. Peter was de man die samen met mijzelf, John McVie en Jeremy Spencer de band Fleetwood Mac oprichtte. Niemand is ooit in de gelederen van Fleetwood Mac gestapt zonder eerbied voor Peter Green en zijn talent, en voor het feit dat muziek altijd moet worden geleverd met compromisloze passie."

Ook Fleetwood Mac-lid Stevie Nicks, die pas bij de band kwam nadat Green die had verlaten, rouwt om Greens dood. "Het spijt me zo te horen dat Peter Green is overleden", zegt Nicks in een verklaring die is ingezien door Variety. “Mijn grootste spijt is dat ik het podium nooit met hem heb mogen delen. Ik heb altijd in mijn hart gehoopt dat dat zou gebeuren", aldus Nicks.

"Toen ik voor het eerst naar alle Fleetwood Mac-platen luisterde, was ik erg onder de indruk van zijn gitaarspel. Het was een van de redenen waarom ik enthousiast was om bij de band te komen. Zijn nalatenschap zal voor altijd voortleven in de geschiedenisboeken van rock 'n roll. Je hebt ons leven veranderd."

'We zijn een van de meest smaakvolle muzikanten ooit verloren'

Gitarist Peter Frampton reageerde als een van de eersten op het nieuws. De muzikant, onder meer bekend van het nummer Show Me The Way, noemt Green een van de smaakvolste gitaristen ooit. "Helaas zijn we een van de smaakvolste gitaristen ooit verloren. Ik ben altijd een grote bewonderaar geweest van de grote Peter Green, moge hij in vrede rusten", aldus Frampton.

Johnny Marr van The Smiths plaatste een oude foto van Green die gitaar speelde en tweette: "R.I.P Peter Green. Een unieke artiest en een prachtige gitarist."

De Britse singer-songwriter Yusuf Islam, beter bekend als Cat Stevens, deelde een oude foto van Green en schreef hoe de overleden artiest hem inspireerde. "God zegene de ondergewaardeerde Peter Green, een van de onbezongen helden van muzikale integriteit, innovatie en geest", twitterde hij. "Toen ik hoorde dat hij in 1970 Fleetwood Mac verliet om een ​​echt leven te leiden en zijn rijkdom aan een goed doel te schenken, werd hij een soort rolmodel voor mij."

Opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame

Green was een van de acht Fleetwood Mac-leden die in 1998 in de Rock and Roll Hall of Fame werden opgenomen. Hij richtte de band samen met drummer Mick Fleetwood in 1967 in Londen op. In 1970 verliet Green vrijwillig de band. Vier jaar later maakte de band in de Verenigde Staten een doorstart met een bijna volledig nieuwe bezetting.