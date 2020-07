Peter Green, een van de oprichters van de band Fleetwood Mac, is overleden. Green is 73 jaar oud geworden.

Zijn familie laat in een verklaring weten dat Green dit weekend vredig in zijn slaap is overleden.

Green richtte de band, bekend van nummers als Black Magic Woman en Oh Well Albatross, samen met drummer Mick Fleetwood in 1967 in Londen op.

In 1970 verliet Green vrijwillig de band. Vier jaar later maakte de band in de Verenigde Staten een doorstart met een volledig nieuwe bezetting.

Deze band heeft ook de meeste hits geschreven, zoals Dreams, You can go your own Way en Don't Stop.