Ze zou uit de kast zijn gekomen, liedjes schrijven met haar vriend en haar vete met manager Scooter Braun bezingen. Over Folklore, het nieuwste album van Taylor Swift dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd uitgebracht, gaan onder fans nu al meerdere speculatieve theorieën rond. NU.nl zet er een aantal op een rij.

Vete met Scooter Braun

Volgens de 'Swifties', zoals haar fans ook wel worden genoemd, gaat het nummer My Tears Ricochet over haar ruzie met manager Scooter Braun. De manager van onder anderen Justin Bieber kocht het label Big Machine Music Group in juli 2019 voor meer dan 300 miljoen dollar. Als gevolg daarvan bezit hij de rechten van de muziek van Swifts eerste zes albums waarover de zangeres met hem de strijd aanging.

In het nummer zingt Swift: "An embittered tormentor showing up at the funeral of his fallen object of obsession", oftewel: "Een verbitterde beul komt opdagen bij de begrafenis van zijn niet meer bestaande obsessie." Fans beweren dat de beul in kwestie Braun is.

De zin "And when you can't sleep at night you hear my stolen lullabies" zou slaan op de Swift-albums die het door Braun gekochte label nu in bezit heeft. En zo zitten er in het liedje nog een paar zinnen die volgens de 'Swifties' naadloos aansluiten op de nog immer bestaande ruzie tussen de zangeres en de manager.

Verklappen van Blakes babynaam

Blake Lively, een van Swifts beste vriendinnen, beviel afgelopen oktober van een dochter. De actrice en haar man Ryan Reynolds hebben nog altijd niet de naam van hun baby onthuld, maar nu wordt beweerd dat Swift die op subtiele wijze verklapt in het nummer Betty.

Het liedje zelf gaat over een meisje dat gepest wordt, maar de naam Betty zou Swift hebben ontleend aan het derde kind van haar bekende acteursvrienden. De andere twee namen die in het nummer voorkomen zijn Inez en James, de vijf- en driejarige andere dochters van Lively en Reynolds.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een van hun kinderen een speciale bijdrage leent aan Swifts muziek, want de inmiddels vijfjarige James was in 2017 te horen in haar nummer Gorgeous.

Swift zou biseksueel zijn

Het nummer Betty veroorzaakt nog meer verwarring onder haar fans. Swift zingt namelijk tegen 'Betty': "If you kiss me, will it be just like I dreamed it? If I told you it was just a summer thing? I'm only seventeen, I don't know anything, But I know I miss you."

Hiermee zou de dertigjarige zangeres op subtiele wijze willen vertellen dat ze ook op vrouwen valt. Deze geruchten gaan al langer onder haar fans, ondanks dat Swift de roddels in een interview met Vogue van tafel veegde.

Relatie met Joe Alwyn is voorbij - of toch niet?

Veel van de nummers op Folklore gaan over een verbroken relatie. Eén plus één is twee, concluderen haar fans. En dus zijn ze overtuigd dat de relatie van Swift met acteur Joe Alwyn, met wie ze nu ruim drie jaar samen is, op de klippen is gelopen. Zo zingt op The 1: "Waking up alone. But we were something, don't you think so?"



Waarschijnlijk kunnen haar fans opgelucht ademhalen, want de zangeres liet bij de aankondiging van Folklore weten dat ze voor de songteksten vooral inspiratie heeft gehaald uit haar verbeelding, en niet uit haar eigen levenservaringen.

Swift en haar vriend Joe Alwyn, met wie ze ruim drie jaar samen is. (Foto: BrunoPress)

Alwyn schreef mee aan haar album

Een andere theorie over Alwyn lijkt aannemelijker. Hij zou namelijk hebben meegeschreven aan twee nummers op Swifts achtste studioalbum. Bij de aankondiging van Folklore bedankte de zangeres de liedjesschrijvers Aaron Dessner, Jack Antonoff, Bon Iver en iemand met de naam William Bowery.

De eerste drie namen zijn bekend, maar de laatste deed bij niemand een belletje rinkelen. Swifts fans gingen gelijk op onderzoek uit en ontdekten dat er geen liedjesschrijvers of producers zijn die de naam William Bowery dragen. Dat moet dus een pseudoniem zijn, zo werd geconcludeerd.

Al snel kwamen ze uit bij Alwyn: het koppel werd in 2016 gezien bij het Bowery hotel in New York. Ook voor de voornaam in het pseudoniem vonden de fans sterke aanwijzingen. De The Favourite-acteur is de achterkleinzoon van William Alwyn, die zijn geld verdiende met het componeren en maken van muziek.