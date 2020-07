Nog geen dag nadat Taylor Swift haar nieuwe plaat Folklore aankondigde, staat haar achtste studioalbum al online. Recensenten zijn erg te spreken over de zestien nummers die de zangeres thuis, tijdens de coronacrisis, opnam.

AD - vijf sterren

"Haar twee albums na het knappe 1989 uit 2014 illustreerden behalve honger naar hits, ook twijfels over haar muzikale koers. Nu ze in haar eentje haar weg kon bepalen is die ambivalentie in één klap weg. En minstens net zo belangrijk: Swift is in grootse vorm als songschrijver."

"Mirrorrball is een van haar beste composities ooit. Een fraai zwevende hartenkreet over het voorbijgaan van liefde en vasthouden van wat is geweest. Dezelfde dromerige sfeer ademt The last great American dynasty, waarop Swift zich plots opwerpt als chroniqueur van de Amerikaanse samenleving."

Variety - geeft geen sterren

"Haar achtste album is een afgeronde collectie van liedjes die klinken alsof Swift er jaren aan heeft gewerkt. (…) "De thema's waarover wordt gezongen gaan minder over 'We kunnen het' maar juist meer over 'Kunnen we het wel?'. Het is sinds fanfavoriet Red haar meest beschouwende album tot dusver. De sporen dancepop die ze eerder maakte zijn uitgewist; op Folklore brengt ze een mix van new indie-, electro- en chamberpopballades."

Op Swifts nieuwe album werkt ze samen met Aaron Dessner (oprichter van de band The National). "Hij blijkt een ideale schrijfpartner voor Swift, die net zoveel virtuositeit met zich meebrengt als Jack Antonoff (de zanger en liedjesschrijver die een grote bijdrage leverde aan Swifts meest recente album Lover)."

The Guardian - vijf sterren

"Bombastische pop maakt ruimte voor kalmere en meer unieke nummers dan die te horen waren op het vrolijke Lover. Nu grote concerten er voorlopig niet in zitten, is er waarschijnlijk ook minder behoefte om nummers te maken die elke hoek van een enorm stadion kunnen bereiken."

"Folklore leunt op zachte pianoklanken, kabbelende gitaren en elektronische geluiden die fans van The National bekend voor zal komen. Het is Swifts meest samenhangende plaat sinds de tijd dat ze countrymuziek maakte en het is zonder twijfel haar meest experimentele en ontwikkelde album."

