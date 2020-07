Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kris Kross Amsterdam, Lil' Kleine & Yade Lauren - Mij Niet Eens Gezien

De mannen van Kris Kross Amsterdam staan erom bekend graag eerdere hits in een nieuw jasje te steken. Hun hit Hij Is Van Mij was losjes gebaseerd op The Boy Is Mine van Brandy & Monica, samen met Tabitha bliezen ze nieuw leven in Een Moment Zonder Jou van Nasty en met Conor Maynard bewerkten ze Whenever, Wherever van Shakira. Nu nemen ze Toen Ik Je Zag van Hero (het personage van Antonie Kamerling in All Stars) onder handen, met hulp van rapper Lil' Kleine en zangeres Yade Lauren. Isa Hoes, weduwe van Kamerling, sprak in RTL Boulevard al haar bewondering uit voor de nieuwe versie Mij Niet Eens Gezien.

Beluister het nummer hier

Taylor Swift - cardigan

Taylor Swift verraste donderdag vriend en vijand met de aankondiging dat ze een dag later een volledig nieuw album op de markt zou brengen. De plaat heet Folklore en volgt Lover op, dat nog geen jaar geleden uitkwam. Swift verruilt de kleurrijke video's van haar vorige album voor zwart-witbeelden op de cd-hoes en een ingetogener geluid. De zangeres schuift Cardigan naar voren als single, waar ze ook alvast een video voor heeft opgenomen.

Beluister het nummer hier

1 Taylor Swift - cardigan

Maroon 5 - Nobody's Love

Maroon 5 zit niet om hitsucces verlegen. De single Memories, die eind vorig jaar verscheen, is nog steeds veelvuldig op de radio te horen en behaalde op Spotify al meer dan 800 miljoen streams. De opvolger heet Noboby's Love en de band zegt op sociale media de hele wereld in gedachten te hebben gehad bij het schrijven. "We hopen dat het lied kan zorgen voor een moment van vrede en reflectie in deze ongekende tijden in de geschiedenis", schrijft frontman Adam Levine.

Beluister het nummer hier

J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - Un Dia (One Day)

De Colombiaanse reggaetonartiest J Balvin is al maanden een van de best beluisterde acts wereldwijd op Spotify. Hij slaat nu de handen ineen met zangeres Dua Lipa die eveneens tot de meest gestreamde artiesten behoort. Samen met Bad Bunny en Tainy hebben ze het Engels- en Spaanstalige nummer Un Dia (One Day) opgenomen. In de songtekst zingt Lipa over een ex-geliefde voor wie ze nog steeds gevoelens heeft. Ze is ervan overtuigd dat de twee weer bij elkaar zullen komen.

Beluister het nummer hier

Kylie Minogue - Say Something

Kylie Minogue heeft aangekondigd in november weer een plaat uit te brengen. Dit vijftiende studioalbum heet Disco en is de opvolger van het in 2018 verschenen, op country geïnspireerde Golden. De 52-jarige Australische popster brengt gelijk de eerste single van het album, Say Something, uit, waarop ze terugkeert naar haar gelikte popgeluid. Minogue, die aan het eind van de jaren tachtig doorbrak, is in Nederland vooral bekend dankzij grote hits als Can't Get You Out Of My Head, Slow en I Believe In You.

Beluister het nummer hier

Akwasi & Frenna - Wonder

Rapper Akwasi was in de afgelopen maanden onderwerp van gesprek in het racismedebat. Nu spreekt hij zich uit op zijn nieuwe single Wonder, een samenwerking met Frenna. Op het nummer bespreken ze de Black Lives Matter-beweging en hun hoop voor de toekomst, maar ook de pijn van hun eigen ervaringen met racisme. De opbrengst van de single gaat naar de organisaties Kick Out Zwarte Piet, The Black Archives Amsterdam en Black Queer & Trans Resistance.

Beluister het nummer hier