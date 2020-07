Pearl Jam is toegevoegd aan de lineup van Pinkpop 2021. De Amerikaanse rockband sluit het festival af op zondag 20 juni.

Eerder werd al bevestigd dat Red Hot Chili Peppers, Kensington en Danny Vera op de programmering staan. Zij stonden oorspronkelijk geboekt voor dit jaar en hebben toegezegd er in 2021 bij te zijn.

Op vrijdag 18 juni staan Red Hot Chili Peppers en Kensington op het programma, net als Frenna Deluxe. Op zaterdag treden Danny Vera en Nona op. Zondag is naast Pearl Jam ook The Kik met orkest te zien.

Pinkpop werd dit jaar afgelast vanwege het coronavirus. Ter vervanging trad een aantal artiesten in juni op in Paradiso. Op NPO3 waren toen onder meer Chef'Special, The Kik en Nona te zien.