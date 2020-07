Harry Styles uit op de tiende verjaardag van de band One Direction zijn dankbaarheid voor het leven dat hij leeft. De zanger schrijft op sociale media dat hij niet trotser zou kunnen zijn op wat hij met de andere bandleden heeft bereikt.

"Ik kan maar moeilijk onder woorden brengen hoe dankbaar ik ben voor alles wat er in de afgelopen tien jaar is gebeurd", begint Styles zijn bericht. "Ik heb plaatsen gezien en dingen meegemaakt waar ik alleen maar van kon dromen toen ik opgroeide."

De zanger zegt "fantastische mensen" te hebben ontmoet met wie hij ook heeft mogen samenwerken. "Ik heb er vriendschappen aan over gehouden die ik voor de rest van mijn leven zal koesteren."

Styles schrijft dat hij amper kan geloven dat er tien jaar voorbij zijn gegaan sinds de band werd gevormd. One Direction werd in 2010 bij elkaar gebracht in de Britse versie van het programma X Factor.

De zanger wil iedereen bedanken die hen heeft geholpen, onder wie de fans. Hij sluit af met woorden voor de andere bandleden Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson en Liam Payne. "Ik houd heel veel van jullie. Ik zou niet trotser kunnen zijn op alles wat we hebben bereikt."

One Direction kondigde in 2015, een half jaar na het vertrek van Malik, aan voor in ieder geval een jaar uit elkaar te gaan. Er is sindsdien geen nieuwe muziek van de groep verschenen. Styles bracht wel twee soloalbums uit. De zanger scoort momenteel een hit met zijn single Watermelon Sugar.