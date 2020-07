Taylor Swift brengt in de nacht van donderdag op vrijdag onverwacht haar achtste studioalbum uit, zo laat de zangeres op Twitter weten. Ze nam haar nieuwe album in quarantaine op, vertelt Swift.

Haar album krijgt de titel Folklore en Swift bezingt hierop "haar grillen, dromen en angsten". "Veel van de dingen die ik voor deze zomer gepland had gingen niet door, maar er is ook iets dat niet op de planning stond en dat wél gebeurde", schrijft de artieste. "En dat is Folklore, mijn achtste studioalbum."

Swift schreef haar album thuis en nam het daar ook op, maar werkte op afstand wel samen met onder anderen Justin Vernon van Bon Iver, Aaron Dessner van The National en zanger en componist Jack Antonoff. Hij werkte al meerdere malen samen met Swift en schreef mee aan onder meer haar hit Look What You Made Me Do.

"Voorheen zou ik misschien lang hebben nagedacht over het perfecte moment om mijn muziek uit te brengen, maar de huidige tijd herinnert me eraan dat niets vanzelfsprekend is", vertelt Swift. "Mijn onderbuikgevoel vertelt me dat wanneer je iets maakt dat je lief is, je het ook met de rest van de wereld moet delen."

De dertigjarige Swift bracht in de zomer van 2019 haar recentste album Lover uit.