Dua Lipa en Stormzy maken kans op de Mercury Prize, de prijs die wordt toegekend aan de Britse artiest die het beste album van het afgelopen jaar heeft gemaakt. Ook Michael Kiwanuka en Charli XCX zijn genomineerd voor de prestigieuze muziekprijs.

Andere genomineerden zijn Anna Meredith, Georgia, Kano, Lanterns on the Lake, Laura Marling, Moses Boyd, Porridge Radio en Sports Team. De prijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt en voor het eerst zijn meer vrouwelijke dan mannelijke artiesten genomineerd.

Dua Lipa maakt kans met haar recentste album Future Nostalgia, dat onder meer de hits Break The Rules en Physical voortbracht. Rapper Stormzy is genomineerd met Heavy Is The Head. Daarmee is hij voor de tweede keer genomineerd voor de Mercury Prize.

Aan de Mercury Prize is een geldbedrag van 25.000 pond (ruim 27.000 euro) verbonden.

De winnaar wordt op 10 september bekendgemaakt in Londen. Het is nog niet duidelijk of dit online plaatsvindt wegens de dan geldende coronamaatregelen.