Danny Vera en Davina Michelle treden in augustus op tijdens Het Zomertheater in Den Bosch. Dat maakt de organisatie van het muziekevenement woensdag bekend.

Naast Vera en Michelle staan onder anderen Rowwen Hèze, Tino Martin, Maan en Jandino Asporaat op de artiestenlijst van de concertreeks, die uitgesmeerd wordt over de weekenddagen in augustus.

De artiesten treden op in een overdekt openluchttheater in De Pettelaarse Schans in de Brabantse stad. Bij de optredens zijn dagelijks maximaal 750 bezoekers welkom. Zij moeten plaatsnemen aan een tafel.

Vera is de eerste artiest die op het podium verschijnt op 8 augustus, de meidengroep OG3NE sluit de concertreeks op 30 augustus af. De kaartverkoop start vanaf zaterdag.