Jeangu Macrooy heeft nieuwe data ingepland voor zijn eerder geannuleerde theatertour. De Songfestival-kandidaat moest zijn concerten in het voorjaar afzeggen wegens de coronacrisis, maar zal nu alsnog langs de Nederlandse theaters toeren.

"We gaan eindelijk weer spelen", laat Macrooy verheugd weten op Instagram. "De #HorizonTheatertour, die eigenlijk dit voorjaar zou plaatsvinden, gaat dit najaar alsnog door."

Macrooy en zijn band zijn vanaf september in dertien verschillende theaters te zien. "Ik ben zo blij dat jullie de show die ik samen met mijn team in elkaar heb gezet alsnog te zien krijgen."

De zanger zou eigenlijk Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Grow. Wegens het coronavirus ging een voor dit jaar een streep door het festival, dat zou plaatsvinden in Rotterdam. Het is de bedoeling dat Macrooy Nederland volgend jaar representeert met een nieuw nummer.

In gesprek met NU.nl vertelde de artiest dat hij momenteel bezig is met het schrijven van nieuwe muziek. "Ik ben nieuwe ideeën aan het verzamelen en probeer soms eens wat. Het is er nog niet, maar ik sta aan het begin van een creatief proces. Ik heb echt weer zin om nieuwe dingen te maken", vertelt Macrooy.

"Na Grow ben ik door zoveel mensen aangesproken die hun persoonlijke verhaal wilden vertellen, omdat ze dingen van zichzelf in mijn teksten herkenden", aldus Macrooy.