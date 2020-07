The Rolling Stones hebben woensdag een heruitgave van een niet eerder uitgebrachte nummer uit 1974 gelanceerd. Het nummer Scarlet maakt deel uit van een nieuwe versie van het album Goats Head Soup, dat later dit jaar verschijnt.

In Scarlet is onder anderen Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page te horen. De in 1999 overleden Rick Grech, die onder meer deel uitmaakte van de Britse rockband Traffic, bespeelt de bas.

Volgens bandlid Keith Richards ontstond de opname met gitarist Page, die nooit onderdeel was van The Rolling Stones, in oktober 1974 spontaan. "Wij hadden de studioruimte net na Led Zeppelin geboekt en liepen dus binnen op het moment dat zij wilden vertrekken. Tot mijn verbazing besloot Jimmy te blijven", zegt Richards in een verklaring op de website van The Rolling Stones.

"Het was helemaal niet de bedoeling dat dit een officieel nummer zou worden, maar het was bedoeld om even het gevoel te krijgen. Het pakte zo goed uit dat het zonde was om er helemaal niets mee te doen."

Eerder dit jaar brachten de 'Stones' al Living In A Ghost Town en Criss Cros uit. Die nummers zullen ook verschijnen op Goats Head Soup, dat in totaal tien niet eerder uitgebrachte nummers en studio-opnames bevat. Het album verschijnt op 4 september.