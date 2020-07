Kylie Minogue brengt op 6 november haar vijftiende studioalbum uit, meldt de Australische zangeres dinsdag op Twitter. Als voorproefje van Disco verschijnt donderdag het nummer Say Something, de eerste single van de plaat.

Er werd al langer gesproken over een nieuw album, maar dinsdag gaf Minogue duidelijkheid: "Wacht je op mij to Say Something?" twitterde ze, daarmee verwijzend naar haar nieuwe single. "Mijn nieuwe album Disco wordt op 6 november uitgebracht."

In mei vertelde de 52-jarige Minogue al aan GQ dat er "volwassen disco" op haar volgende album te horen zou zijn. "Zelfs volwassenen hebben puur popplezier nodig", zei ze.

Leren mixen om ook tijdens lockdown creatief te kunnen zijn

Ook werd bekend dat Minogue, die in 1988 haar eerste album uitbracht, tijdens de lockdown de laatste hand legde aan haar nieuwe plaat. In mei vertelde Alistair Norbury, de directeur van platenmaatschappij BMG, aan Music Week dat de zangeres in haar thuisstudio leerde om haar eigen zanglijnen op te nemen en te mixen. "Kylie leert bepaalde vaardigheden zodat ze ook gedurende deze tijd creatief bezig kan zijn", aldus Alistair.

Voor de coronamaatregelen werkte de zangeres met de Duitse discopopproducent Mousse T en de Italiaanse dj Alex Gaudino aan het nieuwe album. Daarnaast werkte ze samen met de Franse producer Mirwais, beroemd om zijn werk met Madonna.

Disco komt twee jaar na haar in 2018 uitgebrachte album Golden. Vorig jaar verscheen een album met Minogues grootste hits.