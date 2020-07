Countryzanger Tim McGraw brengt op 21 augustus zijn eerste soloalbum in vijf jaar uit. Om dit te vieren organiseert McGraw een livestreamevenement, waar hij onder meer laat zien hoe Here on Earth tot stand kwam, meldt de artiest dinsdag op Instagram.

"Wat ik het meest mis aan het spelen van live shows, is de verbinding die ik voel met iedereen in de zaal. Hoewel we op dit moment niet fysiek samen kunnen zijn, wilde ik zo dicht mogelijk bij elkaar komen om het nieuwe album Here on Earth te vieren", schrijft de Amerikaanse zanger.

Tijdens de livestream gaat de artiest in gesprek met songwriters en zijn band en deelt hij de verhalen achter de nummers op zijn zestiende plaat. Ook zal hij met behulp van zijn vijfkoppige band in een akoestische setting oude en nieuwe nummers ten gehore brengen.

Het evenement wordt in de nacht van 21 op 22 augustus om 3.00 uur (Nederlandse tijd) gestreamd op McGraws website. Tickets kosten 15 dollar (zo'n 13 euro).

McGraw bracht in mei, voorafgaand aan zijn albumaankondiging, de single I Called Mama uit. Eerder deze maand verscheen het titelnummer Here on Earth. McGraws vorige album Damn Country Music verscheen in 2015. De zanger en zijn vrouw Faith Hill brachten in 2017 een duetalbum uit, genaamd The Rest of Our Life.