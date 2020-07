Het is donderdag precies tien jaar geleden dat One Direction werd geformeerd tijdens de opnames van de talentenjacht The X Factor. In 2015 stopte de band tijdelijk, maar van een reünie lijkt voorlopig geen sprake. Toch zitten de leden anno juli 2020 nauwelijks stil. Hoe ziet de carrière van de vijf Britten er nu uit?

Harry Styles

De 26-jarige Styles heeft van de vijf One Direction-leden de succesvolste muziekcarrière. In 2017 verscheen zijn eerste solosingle Sign of the Times, dat een enorme hit werd en door critici enorm geprezen werd. Hetzelfde gold voor zijn debuutalbum Harry Styles, dat ook in Nederland de eerste plek bereikte. Een wereldtour en uitverkochte stadions volgden.

De uit Redditch afkomstige Styles was daarnaast te zien in Dunkirk van Christopher Nolan. Momenteel heeft Styles een grote hit met zijn nummer Watermelon Sugar van zijn nieuwe album Fine Line. Een reünie met One Direction sluit Styles overigens niet uit. "Ik hou van de band. Het heeft mijn leven veranderd."

Eerste solonummer Harry Styles

Louis Tomlinson

De 28-jarige Tomlinson had aanvankelijk geen plannen om na het (tijdelijk) stoppen van One Direction een solocarrière te starten. Totdat hij eind december samen met dj Steve Aoki een verrassingsoptreden gaf bij The X Factor. Tomlinson zong het nummer Just Hold On en vervulde daarmee de laatste wens van zijn moeder, die een aantal dagen daarvoor was overleden. In de zomer van 2017 tekende de zanger een contract bij Epic Records en scoorde hij meerdere hits.

Zijn debuutalbum, waarvoor Tomlinson zich liet beïnvloeden door artiesten als Green Day en Oasis, verscheen in januari 2020. Hij vertelde in gesprek met The Guardian dat hij het lastig vond om zichzelf niet steeds te vergelijken met zijn andere oud-collega's. "Ik ben nooit echt strijdlustig geweest, maar natuurlijk denk je wel: als zij dat succes hebben, dan verdien ik dat ook."

90 Louis Tomlinson draagt optreden op aan overleden moeder

De geschiedenis van One Direction Horan, Malik, Payne, Styles en Tomlinson deden in 2010 allen solo auditie voor The X Factor. Ze werden niet goed genoeg bevonden om door te gaan naar de finalerondes, maar ze kregen wel het aanbod om als groep verder te gaan. Uiteindelijk werden ze derde.

Hun eerste single What makes you beautiful verscheen in september 2011. Ze hadden gelijk een enorme aanhang van fans en scoorden hit na hit.

In totaal maakte de groep vijf albums. Hun recentste, Made in the A.M. (2015), werd gemaakt zonder Zayn Malik, die eerder aankondigde uit de band te stappen.

Op 23 augustus 2015, een klein half jaar na het vertrek van Malik, kondigde de boyband aan ten minste voor een jaar uit elkaar te gaan. Vijf jaar later heeft de groep vooralsnog geen reünie gehad.

Liam Payne

De 26-jarige Payne scoorde in 2017 een bescheiden hit met Strip That Down en had daarna nog wat kleine hitsuccessen. Echte grote hits bleven echter uit voor de in Wolverhampton geboren zanger. Payne kreeg veel media-aandacht door zijn relatie met collega-zangeres Cheryl Cole. Samen kregen ze in 2017 een zoon, Bear. De zanger zou dit jaar eigenlijk een optreden geven op Pinkpop, dat wegens het coronavirus werd afgelast.

Overigens kijkt hij niet met hele warme gevoelens terug op zijn tijd bij de jongensgroep. "Als je honderden concerten in je agenda hebt waarbij je dag in, dag uit dezelfde 22 liedjes moet zingen, dan moet je er staan, ook al ben je ongelukkig", vertelde de 25-jarige zanger in gesprek met The Sun.

63 Liam Payne gaf verrassingsconcert als straatmuzikant in Londen

Niall Horan

De 26-jarige Ier tekende in de herfst van 2016 een solocontract. Dat leidde tot zijn succesvolle debuutsingle This Town, dat wereldwijd een grote hit werd. Ook de singles daarna werden veelvuldig op de radio gedraaid. Zijn debuutalbum Flicker verscheen in 2017 en Horan tourde daarna de wereld over.

Zijn tweede soloalbum verscheen maart dit jaar en zou eveneens worden omlijst met een wereldtour, die de zanger helaas moest annuleren wegens de uitbraak van het coronavirus. Een vervangende tour is vooralsnog niet ingepland.

197 Niall Horan - Nice To Meet Ya

Zayn Malik

Malik stapte in maart 2015 uit One Direction, omdat hij zich niet thuis voelde in de band. "Als ik nu terugkijk op onze laatste optredens, in stadions, zie ik dat ik daar nooit echt van kon genieten. Het ging te snel", zei hij er achteraf over. In 2016 lanceert hij zijn solocarrière en laat met het zwoele Pillowtalk een ander geluid horen dan zijn meer pop- en rockgeoriënteerde oud-collega's van One Direction.

Zijn debuutalbum Mind of Mine wordt een succes, de opvolger Icarus Falls blijkt minder populair. Malik heeft een relatie met topmodel Gigi Hadid, met wie hij momenteel zijn eerste kind verwacht.