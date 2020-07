De Amerikaanse countryzangeres Carrie Underwood brengt op 25 september haar eerste kerstalbum uit, meldt de zangeres in een albumtrailer op YouTube. Op de plaat, genaamd My Gift, zullen zowel covers van Underwoods favoriete kerstliedjes als nieuwe nummers te horen zijn.

Hoewel Underwood al heel lang een kerstalbum wilde maken, kon ze zich geen betere tijd voorstellen dan nu. "We moeten ons nu meer dan ooit richten op de betekenis van Kerstmis. We moeten meer op onze familie vertrouwen", aldus de 37-jarige zangeres.

"En hoewel het een moeilijk jaar is geweest, heb ik soms het gevoel dat de grootste inzichten kunnen komen in de slechtste en stressvolste tijden. En het maakt je dankbaarder voor de dingen die je wel hebt."

De artiest hoopt dat ze steun kan bieden met haar muziek. "Ik hou van muziek, ik hou van zingen", zegt ze. "Dat is mijn persoonlijk geschenk, dat ik dat mag doen... ik wil dat geschenk gebruiken en ik wil het teruggeven aan Jezus."

'Little Drummer Boy is mijn favoriete kerstlied'

Welke nummers op het album verschijnen, is nog niet bekend, maar Underwood deelt wel dat Little Drummer Boy haar favoriete kerstlied is. De zangeres nam eerder al Do You Hear What I Hear, Hark! The Herald Angels Sing, The First Noel, What Child Is This en O Holy Night op voor een speciale kersteditie van haar album Carnival Ride, dat in 2007 exclusief werd uitgebracht voor de Amerikaanse supermarktketen Walmart.

Greg Wells is als producent bij My Gift betrokken. Hij is vooral bekend door zijn werk aan albums van Adele en Céline Dion en de soundtrack van de film The Greatest Showman.