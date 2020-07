Een video die president Donald Trump op Twitter plaatste voor zijn herverkiezingscampagne is op verzoek van Linkin Park verwijderd. In de video was het nummer In The End te horen, maar daar had de band geen toestemming voor gegeven.

Linkin Park liet zaterdagavond weten dat de band actie had ondernomen om de video te verwijderen. "Linkin Park steunde - en steunt - Trump níet en geeft zijn organisatie geen toestemming om onze muziek te gebruiken", aldus de groep in een verklaring op Twitter.

Chester Bennington, de zanger van Linkin Park die op 20 juli 2017 overleed, was uitgesproken anti-Trump. Een paar maanden voor zijn dood tweette Bennington: "Ik herhaal... Trump is een grotere bedreiging voor de VS dan terrorisme!! We moeten onze stem gebruiken en staan ​​voor waar we in geloven."

'Veel liefde voor iedereen in de Twitter-gemeenschap'

In de verwijderde Trump-video werd een coverversie van In The End gebruikt, uitgevoerd door Tommee Profitt, Fleurie en Jung Youth. Jung Youth reageerde zaterdag op het voorval in een tweet: "Eerder vandaag kwam ik erachter dat Trump in een propagandavideo illegaal een covernummer heeft gebruikt waar ik deel van uitmaak... iedereen die mij kent, weet dat ik stellig tegen onverdraagzaamheid en racisme ben. Veel liefde voor iedereen in de Twitter-gemeenschap die heeft geholpen de video te laten verwijderen."

Het is niet voor het eerst dat de Trump te maken heeft met artiesten die bezwaar maken tegen het gebruik van hun muziek tijdens de Trump-campagne. Onder anderen R.E.M., Rihanna, Pharrell, Guns N' Roses, Steven Tyler, Adele, Neil Young, The Rolling Stones, de erfgenamen van George Harrison en de erfgenamen van Tom Petty willen niet dat hun muziek nog door Trump wordt gebruikt.