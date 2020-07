Een van de bekendste gitaren van Elvis Presley, een Martin D-18 uit 1942, zal volgens TMZ naar verwachting zo'n 3 miljoen dollar (ruim 2,6 miljoen euro) opleveren bij een veiling die volgende week begint.

Presley, die in 1977 overleed, bezat de gitaar tussen 1954 en 1956. Het instrument wordt geveild bij Gotta Have Rock and Roll, waar geïnteresseerden kunnen bieden vanaf 1,2 miljoen dollar.

De gitaar wordt vaak aangeduid als de 'Sun Sessions-gitaar' van Presley, aangezien hij zijn muziek opnam in de iconische Sun Studios in Memphis. Ook trad hij live op met de Martin D-18.

Op de gitaar zijn metalen letters bevestigd, die in eerste instantie Elvis' voornaam spelden. De 's' staat er nu niet meer op.