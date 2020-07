Het nieuwe album van The Killers, Imploding The Mirage, verschijnt op 21 augustus.

De band uit Las Vegas was eigenlijk van plan om de plaat eind mei uit te brengen. "COVID-19 gooide roet in het eten, maar we hielden vol", schrijven de bandleden op Instagram.

Imploding The Mirage is de opvolger van Wonderful Wonderful uit 2017 en is het zesde studioalbum van The Killers. Van de nieuwe plaat verschenen al drie singles, waaronder My Own Soul's Warning.

Verder werkte de band deze keer samen met verschillende gastartiesten, onder wie Lindsey Buckingham van Fleetwood Mac.