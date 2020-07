Lianne La Havas liet zich bij het maken van haar tweede album, dat vrijdag verscheen, adviseren door Prince.

Ze ontmoette de muzikant, die in 2016 overleed, in 2013. "Bij het maken van mijn tweede album stuurde ik mijn liedjes steeds naar hem op voor zijn oordeel", vertelt de zangeres aan Het Parool.

"Hij schreef altijd bemoedigend commentaar terug. Hij deed niets anders dan me aanmoedigen te doen waarin ik geloofde."

Dankzij de goede band tussen de twee hield Prince in 2014 een persconferentie over zijn tournee in het huis van La Havas in Londen. De zangeres (30) ziet haar nieuwe plaat als 'het album waarvan hij altijd zei dat ik het moest maken'. "Je hoort dat ik mijn best doe om te laten zien wie ik ben."