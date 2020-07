Rolf Sanchez gaat vanaf oktober op theatertournee door Nederland. De zanger trapt de Mi Aventura tour af op 8 oktober.

De theatershow van Sanchez zal bestaan uit Nederlandstalige, Engelstalige en Spaanstalige muziek en duurt tot 10 december. De zanger neemt zijn band Latin Society mee.

"Tijdens mijn theatershows gaat het publiek mij écht leren kennen", aldus Sanchez. De zanger belooft "een rollercoaster van emoties".

Een woordvoerder van Sanchez laat aan NU.nl weten dat de tour zich zal houden aan de coronamaatregelen, die op het moment van de optredens gelden.

Sanchez is vooral bekend van het nummer Pa Olvidarte, een duet met zangeres Emma Heesters. In maart bracht de zanger de Nederlands-Spaanstalige single Como Tu uit, een nummer over zijn vriendin Sophia Mason.