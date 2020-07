Frenna heeft wereldwijd meer dan een miljard streams behaald op Spotify. Voor deze prestatie kreeg de Nederlandse rapper donderdagavond een prijs tijdens zijn show in de Amsterdamse Ziggo Dome.

"Ik ben mijn fans zo dankbaar", reageerde de 28-jarige Frenna. "Door mijn fans kan ik mijn droom leven, iedere dag opnieuw. Ik wil iedereen die naar mijn muziek luistert en daarmee aan deze miljard streams heeft bijgedragen uit de grond van m'n hart bedanken."

In 2019 was Frenna de meest gestreamde artiest in Nederland met 325 miljoen streams. Tot zijn meest gestreamde nummers behoren onder meer Verleden Tijd (ruim 73 miljoen streams) en Culo (meer dan 37 miljoen).

Vorig jaar werd Mr. Probz uitgeroepen tot de eerste Nederlandse artiest met een miljard streams op de muziekdienst.

Frenna scoorde in 2016 samen met Ronnie Flex de hit Energie. In 2018 voerde hij de Top 40 aan met Verleden Tijd, een cover van Abels Onderweg in samenwerking met Lil' Kleine en had de artiest succes met de single Culo. In 2019 scoorde Frenna een hit met het nummer Ghetto Youth en won hij de Edison Popprijs voor zijn album Francis.