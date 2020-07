Muziekstreamingdienst Spotify ververst elke vrijdag de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Kygo & Tina Turner - What's Love Got to Do with It

Kygo scoorde vorig jaar een grote hit met een bewerking van Higher Love, ingezongen door Whitney Houston. De Noorse dj en producer heeft nu What's Love Got to Do with It van Tina Turner onder handen genomen. Kygo noemt de single uit 1984 een van zijn favoriete liedjes aller tijden. Op Instagram schrijft hij dat het onwerkelijk voelt om met zo'n "legendarische artiest" te mogen werken.

Beluister het nummer hier

Rolf Sanchez - Más Más Más

Rolf Sanchez wist zichzelf weer in de kijker te spelen door zijn deelname aan het vorige seizoen van Beste Zangers. Zijn duet met Emma Heesters Pa Olvidarte werd een grote hit dankzij het programma. Eerder dit jaar bracht hij de single Como Tu uit en deze week deelde hij Más Más Más. Het nummer wordt zowel in het Spaans als in het Nederlands gezongen.

Beluister het nummer hier

DJ Khaled & Drake - POPSTAR / Greece

DJ Khaled heeft de handen ineengeslagen met Drake voor twee nieuwe singles. Het duo brengt vrijdag de nummers POPSTAR en Greece uit. Beide nummers zijn onderdeel van het nieuwe album van de dj, dat de naam Khaled Khaled krijgt. Drake bracht eerder dit jaar al het album Dark Lane Demo Tapes uit. De Canadese rapper scoorde met het nummer Toosie Slide een grote hit.

Beluister POPSTAR hier

BTS - Your eyes tell

De Koreaanse popgroep BTS brengt bijna elk jaar meerdere albums uit. Eerder dit jaar verscheen al de plaat Map Of The Soul: 7, die nu alweer wordt opgevolgd door Map Of The Soul: 7 ~ The Journey ~. De nieuwe uitgave bevat vooral eerder uitgebrachte liedjes die nu in het Japans uitgevoerd worden. Ook is er niet eerder verschenen materiaal op de plaat te horen, waaronder het nummer Your eyes tell.

Beluister het nummer hier

Ellie Goulding - Love I'm Given

Fans van Ellie Goulding hebben er vijf jaar op moeten wachten, maar de opvolger van haar plaat Delirium is een feit. Het nieuwe album heet Brightest Blue en bestaat uit twee schijven waarvan de tweede de singles bevat die ze in de afgelopen jaren uitbracht. De Britse popster bekend van hits als Burn en Love Me Like You Do, schreef het nieuwe nummer Love I'm Given met Jim Eliot en Joe Kearns.

Beluister het nummer hier

Lianne La Havas - Please Don't Make Me Cry

Ook Lianne La Havas bracht voor het laatst een album uit in 2015. Toen verscheen haar tweede plaat Blood. Deze wordt nu opgevolgd door een naar zichzelf vernoemd album dat elf nieuwe nummers bevat. De Britse singer-songwriter produceerde zelf mee aan de nieuwe liedjes, waaronder Please Don't Make Me Cry. La Havas was van plan haar album op festivals aan de man te brengen, maar zag haar agenda leeglopen door de coronacrisis. In 2015 en 2016 trad ze nog op tijdens Lowlands en Pinkpop.

Beluister het nummer hier

Troye Sivan - Easy

De Australische popster Troye Sivan vertelde eerder deze week op sociale media dat hij bang was om zijn nieuwe single Easy uit te brengen. De opvolger van het eerder dit jaar verschenen Take Yourself Home bevat namelijk een persoonlijk verhaal. Het door synthpop uit de jaren tachtig geïnspireerde Easy gaat over een in zwaar weer geraakte relatie waarbij hij lijkt op te biechten vreemd te zijn gegaan. Sivan brengt op 21 augustus de nieuwe EP In A Dream uit.

Beluister het nummer hier