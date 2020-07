Lionel Richie en Alicia Keys, die eigenlijk een optreden zouden geven tijdens het geannuleerde North Sea Jazz Festival, worden ook op de editie in 2021 verwacht. Het festival ging dit jaar niet door wegens het coronavirus.

Richie is op vrijdag te zien en Keys geeft op zondag een optreden. De rest van de line-up wordt op een later moment aangekondigd, laat de festivalorganisatie donderdag weten.

Ook artiesten als Diana Ross, Gregory Porter, Michael Kiwanuka en Typhoon zouden optredens geven op de 2020-editie van North Sea Jazz, dat had moeten plaatsvinden van 10 tot 12 juli. John Legend zou het openingsconcert geven in de Rotterdamse Ahoy.

Reeds gekochte kaarten blijven geldig voor de editie van 2021.

Omdat het festival dit jaar niet kon doorgaan, is er wel een speciale televisieuitzending rond North Sea Jazz gemaakt. Hierbij trad het Metropole Orkest op, waarbij verschillende artiesten live of via een videoverbinding aanwezig waren.