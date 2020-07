Ilse DeLange ziet zich vanwege de coronacrisis genoodzaakt haar tournee van komend najaar te verplaatsen naar februari en maart 2021.

Bij de reeds uitverkochte shows is de anderhalvemeterregel van het RIVM niet te handhaven, zegt de zangeres donderdag op Instagram.



"We moeten dus nog even geduld hebben allemaal", aldus DeLange. "Ik kijk er zo naar uit om eindelijk weer live te kunnen spelen voor een volle zaal! Hoop jullie in 2021 te zien!"

De tournee wordt op 4 februari afgetrapt met een show in Eindhoven en eindigt op 18 maart in Enschede.