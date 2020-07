Beste Zangers begint op 3 september aan een nieuw seizoen. Zeven artiesten vertolken elkaars liedjes en hopen net als Glennis Grace, Davina Michelle en Floor Jansen in voorgaande jaren een grote hit te scoren. Waar kennen we de deelnemers van dit jaar van?

Diggy Dex

Diggy Dex debuteerde veertien jaar geleden met zijn album Verhalen Vanuit De Sofa. De veertigjarige rapper, die werd geboren als Koen Jansen, heeft inmiddels zes platen op zijn naam staan. In 2009 scoorde hij zijn grootste hit tot nu toe met Slaap Lekker (Fantastig Toch), een bewerking van de single Fantastig Toch van de Vlaamse zangeres Eva de Roovere. Ook met Treur Niet (Ode Aan Het Leven) met JW Roy en Ik Huil Alleen Bij Jou met Ali B wist hij de hitlijsten te halen. Naast zijn eigen werk, schrijft Jansen ook regelmatig voor andere artiesten, onder wie André Hazes en zijn Beste Zangers-collega's Miss Montreal en Suzan & Freek.

Diggy Dex - Treur Niet

Milow

De cast van Beste Zangers wordt dit jaar versterkt door een Belgische artiest. Singer-songwriter Milow, geboren als Jonathan Vandenbroeck, is ook in Nederland al ruim tien jaar in de hitlijsten te vinden. Zijn versie van Ayo Technology, een nummer van 50 Cent, Justin Timberlake en Timbaland, behaalde de eerste plaats en zijn eigen singles als You Don't Know en You and Me (In My Pocket) waren ook succesvol. Milow heeft inmiddels zeven studioalbums op zijn naam staan en reist regelmatig naar het buitenland voor optredens. Vorig jaar bracht hij nog een single uit met Ilse DeLange.

171 Milow - You Don't Know

Miss Montreal

Miss Montreal is al meer dan tien jaar een gevestigde naam in het Nederlandse muzieklandschap. De band van zangeres Sanne Hans scoorde in 2008 al de eerste hit met debuutsingle Just A Flirt. Daarna volgden er zes albums en hitsingles als Wish I Could, Say Heaven Say Hell, Love You Now en A Million Ways. Daarnaast zong Hans duetten met onder meer Nielson, Paskal Jakobsen en Marco Borsato. Ze neemt sinds 2015 regelmatig plaats in de jury van The Voice of Holland en The Voice Kids. Ze deed meerdere club- en theatertours door Nederland en brengt later dit jaar haar eerste Nederlandstalige album uit.

165 Miss Montreal - Een Stap Terug

Stef Bos

Stef Bos is dit jaar de oudste deelnemer aan Beste Zangers. De 59-jarige zanger uit Veenendaal beleefde zijn grote doorbraak in 1991 toen de single Papa een grote hit werd. Het nummer groeide uit tot een ware nederpopklassieker en staat de laatste jaren in de top 100 van de Radio 2 Top 2000. Sinds 1990 brengt Bos elke paar jaar wel een nieuw album uit. TIJD Om Te Gaan Leven is zijn recentste plaat en verscheen eerder dit jaar. Hierop is ook een duet te vinden met zijn Beste Zangers-collega Diggy Dex. Naast albums heeft Bos ook enkele boeken uitgebracht.

192 Stef Bos - Papa

Suzan & Freek

Suzan & Freek waren al een tijd bezig met het zingen en online delen van covers toen hun versie van Don't Let Me Down viral ging. The Chainsmokers (de artiest achter het origineel) deelde de versie van het stel uit de Achterhoek. In 2018 brachten ze hun eerste zelfgeschreven single Als Het Avond Is uit. Het werd een nummer 1-hit die inmiddels meer dan 50 miljoen keer is beluisterd op Spotify. Ook de opvolger Blauwe Dag en het album Gedeeld Door Ons werd een succes. Het tweetal is momenteel in de hitlijsten te vinden met de nieuwe single Weg Van Jou. Ze wonnen meerdere 100% NL Awards en traden al op bij Vrienden Van Amstel LIVE!.

182 Suzan & Freek - Blauwe dag

Tabitha

Tabitha Foen-A-Foe is een 27-jarige R&B-zangeres uit Leiden. Ze werkte in Los Angeles aan een internationale carrière, maar besloot het enkele jaren geleden toch in het Nederlands te proberen. In 2017 scoorde ze haar eerste hit met Is Dit Over, een samenwerking met Ronnie Flex. Ze maakte meer nummers met hem en bracht in 2018 het album Gevonden In Verdwalen uit. In 2018 stond ze wekenlang op de eerste plaats in de hitlijsten met Hij Is Van Mij, een samenwerking met Kris Kross Amsterdam, Maan en Bizzey. Ook Moment met Kris Kross Amsterdam en Kraantje Pappie werd een hit. Eerder dit jaar bracht Tabitha nog een duet uit met Nielson.

184 Tabitha, Kris Kross Amsterdam en Kraantje Pappie - Moment

Wulf

Singer-songwriter Wulf, geboren als Lieuwe Albertsma, probeerde het in 2012 al eens bij The Voice of Holland, maar er draaiden geen stoelen voor hem om. Vier jaar later brak hij alsnog door toen hij zijn vocalen leende aan de single Summer On You van Lucas & Steve en Sam Feldt. Het nummer werd een grote hit en gaf Wulf de kans zijn eigen singles uit te brengen. Daarvan werden ook Mind Made Up en All Things Under The Sun successen met miljoenen streams op Spotify. In 2019 bracht hij zijn debuutalbum This Is Wulf uit waar ook het duet Scared Of Love met Beste Zangers-collega Miss Montreal op staat.