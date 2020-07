Miss Montreal, Suzan & Freek en Stef Bos doen mee aan het nieuwe seizoen van het programma Beste Zangers, maakt omroep AVRTOTROS bekend in een video op YouTube.

Ook zangeres Tabitha, rapper Diggy Dex, singer-songwriter Wulf en de Vlaamse zanger Milow behoren tot de zeven deelnemende artiesten.

Het dertiende seizoen van Beste Zangers werd al in 2019 opgenomen. De makers hoefden daarom geen rekening te houden met de coronamaatregelen. De opnames vonden weer plaats op Ibiza en de presentatie ligt voor de eerste keer in handen van Nick & Simon. Jan Smit moest wegens zijn burn-out verstek laten gaan.

In eerdere seizoenen wisten verschillende artiesten hits te scoren met hun optredens uit het programma. Zo behaalde Glennis Grace in 2011 de top drie van de hitlijsten met haar versie van Volumia's Afscheid en stond Davina Michelle in 2018 wekenlang op nummer één met een cover van Glen Faria's Duurt Te Lang.

Het afgelopen seizoen oogstten Nightwish-zangeres Floor Jansen en zanger Henk Poort lof met hun vertolking van The Phantom of the Opera.

Beste Zangers is vanaf donderdag 3 september elke week om 20.30 uur te zien bij NPO1.