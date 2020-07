Kanye West heeft zondag op de verjaardag van zijn moeder Donda West (1949-2007) het protestlied Donda uitgebracht, meldt hij maandag via Twitter. Op het nummer draagt de moeder van de rapper de tekst van het protestnummer Sound of da Police van rapper KRS-One uit 1994 voor.

West rapt in Donda onder meer dat hij het nummer uitbrengt voor zijn fans om "racisme voor eens en altijd te stoppen". De artiest heeft het verder over "gerechtvaardigde verontwaardiging over oneerlijke behandeling" in de Verenigde Staten.

139 Kanye West brengt protestlied Donda uit

KRS-One vergelijkt in Sound of da Police het optreden van de politie met dat van de slavenmeesters ten tijde van de slavernij. De rapper wijst bijvoorbeeld op het voor Amerikaanse politieagenten gebruikte woord officer, dat lijkt op het op slavenplantages gebruikte woord overseer (opzichter).

Sound of da Police, met in de videoclip beelden van politieoptredens tegen zwarte Amerikanen, behaalde in 1994 de 89e positie in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. Het nummer werd gebruikt in de soundtrack van meerdere films en series, waaronder de film The Angry Birds Movie en de politieserie Brooklyn Nine-Nine.