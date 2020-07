De onder de naam Lady A opererende blueszangeres Anita White zegt in gesprek met Rolling Stone dat haar artiestennaam en muziek slechter via Google vindbaar zijn nadat de countryband Lady Antebellum de naam veranderde in eveneens Lady A. De band begon donderdag een rechtszaak tegen de zangeres omdat de twee partijen niet tot overeenstemming konden komen over het gebruik van de naam.

Volgens White is haar nieuwe single The Truth Is Loud sinds de naamswijziging van Lady Antebellum naar Lady A lastiger te uploaden. Bovendien zouden fans haar streamingkanalen moeilijker kunnen vinden.

"Ze willen zich de naam die ik al tientallen jaren gebruik eigen maken", aldus White over de countryband die tot juni nog Lady Antebellum heette. "Dat ik geen veertig miljoen volgers of veertig miljoen op de bank heb, zou wat dat betreft niet uit moeten maken.

White zegt dat de countryband geen serieuze pogingen heeft gedaan om tot overeenstemming te komen over het gebruik van de naam Lady A. De blueszangeres heeft naar eigen zeggen e-mails ontvangen van fans die haar online niet meer zouden kunnen terugvinden.

Countryband Lady Antebellum veranderde naam in Lady A vanwege associatie met slavernij

Lady Antebellum veranderde in juni de naam in Lady A. Dit deed de driemansformatie, in Nederland vooral bekend van de hit Need You Now, vanwege de associatie van het woord 'antebellum' met het slavernijverleden van de Verenigde Staten.

Een maand na de naamsverandering tot Lady A begon de countryband een rechtszaak tegen de bluesartiest met dezelfde naam. De band beweerde de naam Lady A jaren eerder te hebben vastgelegd als handelsmerk.

White vroeg tijdens voorafgaande onderhandelingen over het gebruik van de naam Lady A 10 miljoen dollar (ongeveer 9 miljoen euro) als vergoeding van de countryband. Volgens de lezing van de blueszangeres zou de helft van dat bedrag ten goede komen aan de Black Lives Matter-beweging.

"Hoe kunnen jullie 'Black Lives Matter' roepen en vervolgens jullie knie in de nek van een andere zwarte artiest planten?" had White zich in juni al in reactie op de naamswijziging tot het voormalige Lady Antebellum gericht. "Ik ben niet boos maar ik geef mijn artiestennaam, waar ik hard voor heb gewerkt, niet op.

Anita White reageerde in juni kritisch op de naamswijziging van Lady Antebellum in dezelfde artiestennaam die de blueszangeres gebruikt. (Bron: Instagram/Lady_bluesdiva).