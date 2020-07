André Rieu wil in de zomer van 2021 extra concerten geven op het Vrijthof in Maastricht. In gesprek met De Telegraaf vertelt de violist dat hij de burgemeester van de stad heeft laten weten dat hij twintig keer wil optreden, omdat er 'wat in te halen valt'.

Rieu denkt dat op z'n vroegst in de zomer van 2021 weer op te kunnen treden op de manier die hij gewend is. "Ik denk zomaar, en daar ga ik in het ergste scenario vanuit, dat we volgend jaar om deze tijd hier op het Vrijthof pas weer kunnen opstarten. Dan zou ik de thuisconcerten in Maastricht echt als de grote comeback zien", aldus de muzikant.

Hij beschrijft de coronacrisis en de bijbehorende anderhalvemeterregel als een ramp voor zijn bedrijf. "Zolang die 1,5 meter geldt, jongens, dat kan niet. Ik kan geen muziek maken voor mensen die geen walsje mogen doen en op zo'n afstand van elkaar moeten blijven."

'Ook voor horeca is niet doorgaan van Vrijthof-concerten een klap'

Rieu heeft al met burgemeester Annemarie Penn van Maastricht gesproken over zijn plan om een recordaantal van twintig concerten op het Vrijthof te geven. "Maastricht zou mooi zijn om weer op te starten, maar dan hoop ik wel dat we meer concerten kunnen doen dan normaal, want er is aardig wat in te halen."

"Daar gaat de gemeenteraad over natuurlijk, maar ik hoop dat er geen beletsels zijn. Dat zou goed zijn voor ons en voor de stad. Want voor Maastricht en de horeca hier is het niet doorgaan van de Vrijthof-concerten ook een enorme klap."

Rieu heeft nog enige hoop dat hij kerstconcerten in het Maastrichtse MECC kan geven. "Dat moeten we dan wel uiterlijk in oktober horen. En de tijd gaat wel dringen. Maar het hele gezelschap is gezond, dat is heel wat waard."