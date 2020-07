Er vallen ruim twintig ontslagen bij de Ziggo Dome en AFAS Live. De Amsterdamse concertzalen hebben dit besluit moeten nemen als gevolg van de coronamaatregelen, meldt Het Parool vrijdag.

De Ziggo Dome moet 14 van de 34 personeelsleden laten gaan, AFAS Live ontslaat 10 van de 25 werknemers. Hiertoe behoren ook mensen met een vast contract. De betreffende personen zijn de afgelopen dagen ingelicht en zijn vanaf 1 oktober niet meer werkzaam voor de zalen.

De concertzalen moesten half maart hun deuren sluiten wegens de coronacrisis. Afgelopen week mochten zij weer open, maar omdat de bezoekers 1,5 meter afstand moeten houden, kunnen er relatief weinig mensen terecht in beide zalen.

"De maandenlange stilte en het gebrek aan perspectief hebben ons ertoe doen besluiten om te reorganiseren. Ondanks de mooie nieuwe initiatieven op concertgebied, is er nog geen zicht op rendabele evenementen", zegt Danny Damman, directeur van de Ziggo Dome.

Eerder deze week kondigde ook het Concertgebouw in Amsterdam een reorganisatie aan. Ook de poppodia Paradiso in Amsterdam en 013 in Tilburg moeten personeel ontslaan door de verliezen die de afgelopen maanden zijn gedraaid.