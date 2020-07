Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Davina Michelle - My Own World

Eerder deze week ging de film My Own World van Davina Michelle bij Pathé in première. De zangeres moest haar concerten in AFAS Live in Amsterdam afzeggen wegens de coronacrisis, maar besloot het optreden in een lege zaal te doen en te laten vastleggen. Daarnaast biedt de film een kijkje achter de schermen in haar leven. Tevens brengt ze de titelsong van de film, My Own World, uit. Het is de voorbode van een album dat later dit jaar moet verschijnen.

Beluister het nummer hier

Katy Perry - Smile

Katy Perry brengt op 14 augustus een nieuw album uit. Het is de eerste nieuwe plaat sinds Witness in 2017 verscheen. De zangeres bracht in het afgelopen jaar al verschillende singles uit die op het album zijn beland. De plaat gaat Smile heten en het titellied is nu ook verkrijgbaar. Hiervoor gebruikte Perry een sample van het hiphopnummer Jamboree van Naughty by Nature. Perry nam zowel een soloversie als een samenwerking met rapper Diddy op.

Beluister het nummer hier

Nielson - Slowmotion

Nielson brengt de dag na zijn concert in Ziggo Dome voor 2.500 man gelijk een nieuwe single uit. De plaat heet Slowmotion en gaat over "de ontwikkeling van een relatie van prille liefde, tot een band voor het leven", vertelt hij aan NU.nl. "Ik was toe aan iets vrolijks, iets positief, met alle ellende in de wereld. Van Slowmotion word ik vrolijk en krijg ik zin om te dansen", aldus Nielson, die in 2018 het album Diamant uitbracht met de hitsingle IJskoud. Nielson leverde eerder dit jaar al de singles Entree en Slapen Met Het Licht Aan (met Tabitha) af.

Beluister het nummer hier

Zara Larsson - Love Me Land

De Zweedse zangeres Zara Larsson brak in 2015 internationaal door met haar hitsingle Lush Life. Ze scoorde vervolgens hits met eigen singles en samenwerkingen met Clean Bandit, David Guetta en Tinie Tempah. Eerder dit jaar verscheen er nog een samenwerking met de Noorse dj Kygo en nu brengt ze haar volgende solosingle Love Me Land uit. Larsson schreef het nummer samen met zangeres Julia Michaels en schrijver Justin Tranter, die samen veel schreven voor onder meer Selena Gomez, Britney Spears en Gwen Stefani.

Beluister het nummer hier

Boef & Bilal Wahib - Vergeten

Rapper Boef bracht de afgelopen tijd bijna elke week een nieuwe single uit. Al deze releases leidden tot het uitbrengen van zijn vierde album, Allemaal Een Droom. De laatste in deze reeks singles is Vergeten, een nummer waarop acteur, rapper en zanger Bilal Wahib het refrein verzorgt. Het album van Boef bestaat uit zestien liedjes, waaronder de eerdere singles Treinstation en Tout Est Bon.

Beluister het nummer hier

Naaz - Mute Love

Zangeres Naaz werkt momenteel aan haar debuutalbum en heeft besloten om haar volgers daarbij mee te nemen. Ze documenteert het proces met filmpjes op Instagram. De eerste plaatste ze donderdag en om middernacht volgde de eerste single Mute Love. Naaz schreef het nummer samen met Kevin Bhatti en Bram en Willem 't Hart. De zangeres bracht eerder de EPs Bits of Naaz en the beautiful struggle uit.

Beluister het nummer hier