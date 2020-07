Het eerder aangekondige spokenwordalbum van Lana del Rey verschijnt op 28 juli. Violent Bent Backwards Over the Grass wordt tevens uitgebracht in boekvorm, op 29 september. Dat maakt de zangeres bekend via haar website.

Op 28 juli verschijnt een audioboek waarop Del Rey veertien gedichten voordraagt, ondersteund door muziek van Jack Antonoff. Hij werkte eerder al mee aan Del Reys veelgeprezen album Norman Fucking Rockwell!, dat in 2019 verscheen.

In het boek dat eind september verschijnt, worden dertig gedichten van Del Rey gecombineerd met fotografie.

Violet Bent Backwards Over the Grass zou oorspronkelijk in januari verschijnen. Die datum werd later verplaatst naar september.