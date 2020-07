Het Metropole Orkest komt voor het eerst sinds de coronacrisis weer bijeen in de oorspronkelijke bezetting. Het orkest treedt zondag op met artiesten, onder wie Jamie Cullum, Akwasi en Gregory Porter, die op het podium of via een liveverbinding hun opwachting maken.

Met het concert willen de NTR, North Sea Jazz Festival en het Metropole Orkest de "rijkdom en diversiteit" van North Sea Jazz vieren. Het jaarlijkse festival zou eigenlijk donderdag van start gaan, maar is wegens de coronacrisis met een jaar uitgesteld.

Ook Ibrahim Maalouf, Benjamin Herman, Michelle David, Christian Scott aTunde Adjuah en Yola geven een show tijdens North Sea Jazz 2020 in Concert.

Het Metropole Orkest was in 1986 voor het eerst te zien tijdens het festival en staat sinds 2002 jaarlijks op het podium met bekende artiesten uit de jazz- en soulwereld.

North Sea Jazz 2020 in Concert is op zondag 12 juli om 19.20 uur te zien bij NPO2.