Ruim een half jaar na zijn multimediale expositie Onrust in Museum de Fundatie is ex-Opgezwolle-rapper Sticks terug met een nieuw album. "De druk die ik rond het uitbrengen van nieuwe muziek voelde is weg", zegt hij in een interview met NU.nl.

In de jaren na het gezamenlijke optreden met Typhoon en Rico in de Ziggo Dome eind 2016, bijna tien jaar na de opheffing van de Zwolse hiphopformatie Opgezwolle, verschijnen er nog geregeld singles van Sticks.

Maar een door veel fans langverwacht soloalbum lijkt er niet te komen. Totdat Sticks in de zomer van 2019 bekendmaakt dat hij nieuwe nummers zal uitbrengen.

Wie het nieuwe materiaal wil horen, moet wel naar Museum de Fundatie in Zwolle komen. Daar wordt het, omgeven door installaties van Circus Family en video's van Ira. A. Goryainova, drie maanden lang afgespeeld. Het verschijnt vervolgens niet op Spotify, niet op cd en niet op vinyl.

"Ik wilde de conversatie met het publiek op een andere manier voeren", zegt Sticks (echte naam Junte Uiterwijk). "Op mijn voorwaarde en met een andere aandacht. Dat was een geslaagd project. Ik blijf nadenken over nieuwe manieren waarop je muziek kunt presenteren."

'Ik wil dat je ieder liedje apart beseft'

Die nieuwe manier heeft hij ook deze keer voor zichzelf ontdekt. Begin april verscheen de single Solo op Spotify, gevolgd door de nummers Grijnzen, Waggies, Babies, Beter dan Goed, Connect, Dag tot Dag, het tweeluik Nog Hier en Geweten, Kruiswoordpuzzel en Lekker Hoor. Elf nieuwe "liedjes", zoals Sticks ze zelf noemt. Dit keer dus niet als audiovisuele installatie of in één teug als conventioneel album, maar verspreid over enkele maanden.

"Mensen vragen nog steeds waar het nieuwe album blijft. Nou, dit is het. Ik wil dat je ieder liedje apart beseft en tot je neemt. Misschien komen er nog een of twee nummers bij. Daarna verschijnen ze als geheel onder de naam Stickmatic."

Sommige nummers had Sticks al een tijdje op de plank liggen, andere zijn pas een paar weken oud als hij ze uitbrengt. Dit geeft de rapper de mogelijkheid om actuele zaken als de coronacrisis en de moord op George Floyd in zijn muziek te verwerken. Daarmee klinkt Sticks urgenter dan ooit.

"Ik had de laatste tijd veel gedachten die er gewoon uit moesten, en dat hoor je terug. Ik heb die nummers ook gemaakt zonder financiële targets of soortgelijke doelen. Want dat is de dood in de pot. Natuurlijk wilde ik dat iedere track meer dan 100.000 streams zou krijgen, maar toen ze een voor een door die grens braken, heb ik niet meer naar de cijfers gekeken."

"Maar als dat niet was gebeurd, was ik er niet eerder mee gestopt of zo. Het is gewoon niet meer doorslaggevend. Ik wil de nieuwe nummers wel op vinyl persen. Eind augustus wordt er weer een Record Store Day georganiseerd, het zou tof zijn als ik de plaat dan kan aanbieden. Maar de druk die ik rond het uitbrengen van nieuwe muziek voelde is weg."

'Ik voel de verantwoordelijkheid om dit te zeggen'

Sticks is relaxter geworden. Hij rapt, omdat hij een noodzaak voelt om zich te uiten. Financieel is hij er niet meer van afhankelijk. Het geld komt ook op andere manieren binnen, bijvoorbeeld door zijn werk als tekstschrijver.

"Als je je helemaal toelegt op één ding, word je daar misschien wel meester in. Maar je mag niet op één paard wedden. Je moet je inkomstenbronnen spreiden. Met de kennis van nu was ik daar ook eerder mee begonnen. Ik voel de verantwoordelijkheid om dit soort dingen in interviews te zeggen. Wie afhankelijk is van liveshows, is tijdens deze coronacrisis echt de klos. Maar er is nog een hele wereld vol mogelijkheden die je als artiest met je vaardigheden kunt ontdekken. En als je vaardigheden mist, moet je die bijleren."

Net zo belangrijk als je eigen ontwikkeling is de kritische omgang met wat je daadwerkelijk doet, zegt Sticks. Vooral als je op je 38e een 'rapper op leeftijd' wordt.

"Ik vind het leuk om te kijken hoe ik netjes oud kan worden als rapper. Jezelf te serieus nemen is de allergrootste valkuil. Dan word je een karikatuur, dat moet je voor zijn. Net zo gevaarlijk is volledig financieel afhankelijk willen zijn van hiphop. Of krampachtig meebewegen met wat er nu gaande is qua sound. Juist heel erg vasthouden aan waar je bekend mee bent geworden is ook een slecht idee. Dat werkte destijds misschien, maar nu niet meer."

'Iedere generatie heeft zijn eigen helden'

Wat ook niet werkt is als hiphopveteraan respect eisen van de jongere generatie, vindt Sticks.

"Ik vind dat onzinnig. Dat is allemaal trots en ego, en dat heb ik niet nodig om me goed te voelen. Iedere generatie heeft zijn eigen helden. Ik vind het leuk als mensen zeggen dat ze geïnspireerd zijn geraakt door Opgezwolle, maar het is niet belangrijk. In hiphop is dat voor veel mensen een ding, maar mij maakt dat niet zoveel uit. Misschien word ik daarom af en toe nog door jonge gasten gevraagd om samen te werken. Omdat ik niet zo zuur ben."

Sinds het optreden in de Ziggo Dome heeft Sticks nog maar zelden een podium beklommen. En wie denkt dat hij zijn nieuwe nummers dit keer wel live ten gehore zal brengen, heeft het mis. Concerten in de nabije toekomst zullen schaars blijven, maar wellicht komt daar ooit verandering in.

"Ik denk na over nieuwe manieren van optreden, het spelen in de oude vorm met een dj op het podium werd te voorspelbaar. Ik zat een beetje vast qua optredens. Dat vond ik gewoon echt niet meer leuk, het dreef te veel op automatismen. Ik voel de behoefte om muziek uit te brengen, niet om op het podium te staan."