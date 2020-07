De Amerikaanse countryband Lady Antebellum is een maand na de naamsverandering tot Lady A een rechtszaak begonnen tegen de bluesartiest Anita White, meldt People donderdag. White gebruikte de artiestennaam Lady A al voordat de countryband dit deed en de partijen kwamen niet tot overeenstemming over het gebruik van de naam.

Volgens de countryband zou White 10 miljoen dollar (ongeveer 9 miljoen euro) vragen als vergoeding voor toestemming aan de band voor het gebruik van haar artiestennaam. "Met tegenzin hebben we moeten besluiten om een rechter te vragen om te bevestigen dat we de door ons jaren geleden als handelsmerk vastgelegde naam mogen gebruiken", aldus de countryband. Een woordvoerder van White was niet direct bereikbaar voor commentaar.

In juni veranderde de toen als Lady Antebellum opererende band de naam in Lady A. Dit deed de in Nederland vooral van de hit Need You Now bekende driemansformatie vanwege de associatie van het woord 'Antebellum' met het slavernijverleden van de Verenigde Staten.

"Na zelfreflectie en gesprekken met zwarte vrienden en collega's hebben we besloten het woord 'Antebellum' uit onze bandnaam te halen. We gaan verder als Lady A, de bijnaam die onze fans ons vanaf het begin al hebben gegeven", liet de band weten. De bandleden legden uit de naam veertien jaar geleden te hebben gekozen als een verwijzing naar de Antebellum-architectuur, vaak landhuizen die stammen van de periode voor de Amerikaanse burgeroorlog en vooral in de zuidelijke staten te vinden zijn.