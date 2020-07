Bibi Breijman wil zich de komende tijd bezighouden met het maken van muziek, vertelt de 29-jarige YouTuber en zangeres woensdag op Instagram. Daarom zal ze voorlopig geen vlogs meer maken, zodat ze zich volledig op het schrijven van liedjes kan richten.

"De laatste maanden ben ik erachter gekomen dat mijn grote droom maar blijft terugkomen in mijn hoofd: het schrijven en coproduceren van mijn eigen songs", aldus Breijman.

"Ik schrijf nu al een aantal maanden liedjes en tijdens dit proces ben ik erachter gekomen dat ik mijn hoofd moet leegmaken. Dat betekent dat, wil ik dit goed doen, het vastleggen van mijn leven en het consequent kunnen uploaden van mijn video's, even on hold moet."

Breijman plaatst woensdagmiddag haar voorlopig laatste video op haar kanaal. "Maar daarna heb ik zoveel nieuws voor jullie! Ik hoop op begrip en dat ik jullie straks kan belonen voor jullie geduld met heel veel mooie en persoonlijke creativiteit."

Breijman, die bekend werd door haar deelname aan de realityserie Oh Oh Cherso, won in 2017 de zangwedstrijd It Takes Two. Tijdens de opnames werd ze begeleid door Waylon, met wie ze inmiddels bijna drie jaar samen is.

De YouTuber bracht samen met andere Oh Oh Cherso-deelnemers enkele singles uit en werkte ook samen met dj Jeroen Post.