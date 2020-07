De bandleden van de band Kasabian hebben om het vertrek van zanger Tom Meighan gevraagd, toen bekend werd dat hij werd verdacht van huiselijk geweld. Meighans vertrek was niet op zijn verzoek maar dat kon de Britse rockband pas bekendmaken nadat hij was veroordeeld, melden de overgebleven bandleden dinsdag op Twitter.

De overgebleven bandleden van Kasabian zeggen geen andere keus te hebben gehad dan om Meighans vertrek te vragen. "We kunnen zijn veroordeling voor mishandeling niet goedkeuren. Huiselijk geweld en iedere vorm van mishandeling zijn onacceptabel."

Dinsdag bekende Meighan schuld aan de mishandeling van zijn voormalige verloofde. De 39-jarige zanger werd vervolgens veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur.

Journalisten die aanwezig waren in de rechtszaal zeggen dat op beelden van beveiligingscamera's te zien is hoe Meighan zijn vriendin meerdere malen sloeg. Ook zou hij haar aan haar enkels naar de achtertuin hebben gesleept. Meighan was tijdens de mishandeling dronken.

'Gewacht met naar buiten brengen tot uitspraak in rechtszaal'

De bandleden besloten direct nadat ze hoorden over de aantijgingen tegen Meighan, dat ze niet langer met de zanger konden samenwerken. "Helaas moesten we deze informatie voor onszelf houden totdat hij in de rechtszaal schuldig werd bevonden."

Maandag maakte Kasabian bekend dat Meighan vanwege persoonlijke problemen per direct opstapte als zanger van de band. "Tom worstelt al geruime tijd met persoonlijke problemen die zijn gedrag hebben beïnvloed. Hij wil zijn leven weer op de rit krijgen en heeft daar al zijn energie voor nodig", was het enige wat de band toen kwijt wilde.