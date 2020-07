My Morning Jacket brengt vrijdag een nieuw album uit. Dat maakte de band dinsdag bekend op de website. Het album heet The Waterfall II en is een vervolg op het in 2015 uitgekomen The Waterfall.

Het nieuwe album vindt zijn oorsprong in dezelfde jamsessies als het voor een Grammy genomineerde The Waterfall. De Amerikaanse band overwoog om van de sessies een dubbel of zelfs drievoudig album uit te brengen, maar koos er uiteindelijk in eerste instantie toch voor om het te beperken tot het in 2015 uitgebrachte album.

Frontman Jim James vertelde Rolling Stone in 2017 dat de extra nummers daarna "min of meer vergeten werden of op de plank lagen" na de tournee ter ondersteuning van The Waterfall. Dit jaar besloot de band alsnog een nieuwe plaat te maken nadat James toevallig het niet eerder uitgebrachte nummer Spinning My Wheels hoorde toen hij zijn muziekbibliotheek op shuffle had staan.

Verschillende nummers van The Waterfall II zijn in de afgelopen vijf jaar al in andere vormen uitgebracht. Zo was The First Time in 2016 te horen op de soundtrack van Cameron Crowes serie Roadies en werd Magic Bullet in juli 2016 door de band uitgebracht na een schietpartij in Dallas, Texas, als een pleidooi tegen wapengeweld.

My Morning Jacket laste de afgelopen drie jaar grotendeels een pauze in en traden in die tijd maar zeven keer op. James heeft de afgelopen drie jaar verschillende solowerken uitgebracht, terwijl toetsenist Bo Koster de wereld rondreisde met Pink Floyd-oprichter Roger Waters. Gitarist Carl Broemel bracht in 2018 ook een soloalbum uit, genaamd Wished Out.

In de nacht van donderdag op vrijdag (3.00 uur Nederlandse tijd) organiseert My Morning Jacket een online luisterevenement op YouTube en Facebook. Het album wordt 26 augustus officieel uitgebracht op vinyl.