Tom Meighan, de voormalige zanger van de Britse band Kasabian, heeft bekend zijn verloofde Vikki Ager mishandeld te hebben. Dat melden Britse media dinsdag.

De 39-jarige Meighan deed de bekentenis in een rechtszaal in de Engelse plaats Leicester.



Journalisten die aanwezig waren in de rechtszaal zeggen dat op beelden van beveiligingscamera's te zien is hoe Meighan zijn vriendin meerdere malen sloeg. Ook zou hij haar aan haar enkels naar de achtertuin hebben gesleept. Meighan was tijdens de mishandeling dronken.

Volgens zijn advocaat zou Meighan niet alleen met een alcoholprobleem kampen, maar het ook zeer lastig vinden dat hij door de coronacrisis niet met zijn band kon optreden. De mishandeling vond op 9 april plaats.

Volgens de BBC heeft Meighan een taakstraf van 200 uur opgelegd gekregen, terwijl de rechter zou hebben uitgesproken dat hij niet alleen Ager, maar ook zijn voormalige bandleden en fans veel verdriet heeft aangedaan.

Band distantieerde zich reeds van zanger

Het nieuws komt een dag nadat de band via Twitter bekendmaakte dat Meighan als zanger zou vertrekken.

"Tom worstelt al geruime tijd met persoonlijke problemen die zijn gedrag hebben beïnvloed. Hij wil zijn leven weer op de rit krijgen en heeft daar al zijn energie voor nodig", schreef de band in een verklaring. Kasabian wenste verder geen uitspraken te doen over het vertrek van de zanger.

Meighan was sinds de oprichting van Kasabian in 1997 zanger van de Britse muziekgroep. Hij scoorde vorig decennium hits als L.S.F. (2004) en Processed beats (2005). In totaal bracht Kasabian zes albums uit.