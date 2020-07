Het nieuwe album van Spinvis zal pas na de zomer verschijnen. Dat zegt de 59-jarige artiest in een interview op 3voor12. Eerder werd gemeld dat het vijfde album deze zomer zou uitkomen.

In het interview vertelt Spinvis (echte naam Erik de Jong) dat de nummers op het nieuwe album lijken op de nummers die op zijn debuutalbum Spinvis uit 2002 staan.

"Ik ben steeds meer bezig met akoestisch geluid in de ruimte, en de liedjes zijn best wel lang. Dat lijkt veel op waar ik ooit mee begon: Bagagedrager en Herfst en Nieuwegein waren oorspronkelijk veel langere nummers met hoofdstukken, zoals in progrock. Daar had ik het mes in gezet, nu begin ik de waarde er weer van in te zien."

'Mijn laatste uur heeft geslagen'

Ook vertelt Spinvis welk verhaal er achter de op dinsdag uitgebrachte single De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won schuilgaat.

"Ik speelde toen nog in een coverband. Madonna, Lambada, feestmuziek. Ik was de drummer, maar had geen hihat. Ik kon er een lenen van een vriend van me, Chris. Dus ging ik bij hem achterop de motor, en wat die jongen had gedronken of gedaan weet ik niet, maar hij ging ongelooflijk hard. Ik dacht echt: 'mijn laatste uur heeft geslagen'."

Omdat tennisser Kraijcek die dag in 1996 het tennistoernooi van Wimbledon won, bleef deze in de herinnering van de artiest zitten. "Al sinds die dag wist ik: ooit ga ik een liedje schrijven met deze titel. Dat heeft dus zo lang moeten duren.’