Elton John, die vanaf september door Europa zou toeren met zijn afscheidsshow, heeft zijn tour met een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. De Britse zanger zou onder meer Antwerpen en Berlijn bezoeken.

"Het is nooit makkelijk om shows te moeten verplaatsen, maar de veiligheid van alle medewerkers en mijn fans zijn belangrijker", laat John dinsdag weten in een verklaring.

De 73-jarige Tiny Dancer-zanger zegt nieuwe data te hebben gevonden voor de shows die hij in het najaar van 2020 zou geven in Europa. "Ik heb er ontzettend veel zin in om Farewell Yellow Brick Road volgend jaar te hervatten en jullie weer te kunnen zien", deelt hij in een bericht aan zijn fans.

John zal zijn tournee op 1 september 2021 hervatten in Berlijn en in totaal 48 shows spelen. Zijn shows in het Sportpaleis in Antwerpen worden verzet naar 16 en 17 oktober 2021.

Mensen die reeds een kaartjes voor zijn show hebben gekocht, ontvangen spoedig bericht met daarin alle informatie over het verplaatste concert.

John zag zich eerder genoodzaakt om enkele personeelsleden te ontslaan wegens de impact die het coronavirus op zijn tournee heeft. De zanger moest ook zijn tour in Amerika uitstellen.

Volgens Daily Mail zou Johns afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road meer dan 60 miljoen pond (ruim 66 miljoen euro) opleveren. "Die inkomsten zijn letterlijk van de ene op de andere dag verdwenen", vertelde een bron aan het Britse dagblad.