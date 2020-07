De coronacrisis dwingt rapper Bizzey rustig aan te doen. Hierdoor kan hij meer tijd nemen om aan zijn apathische depressie te werken. Dat zegt hij in een interview in Viva.

De succesvolle artiest kreeg de diagnose van zijn psycholoog. "Dan ben je net zo depressief als iemand die manisch is - dus iemand die de hele dag de gordijnen dichthoudt en zijn bed niet uitkomt - maar bij een apathische depressie ga je gewoon door met alles, omdat je gevoel afgestompt is en je dus niet meer kunt aanvoelen wat er daadwerkelijk aan de hand is."

Om goed te kunnen herstellen, annuleerde Bizzey (echte naam Leendert Roelandschap) eind 2019 veel optredens en ging hij lange tijd op vakantie. "En toen kwam corona. Dus nu kan ik ook niet heel veel doen op een dag en kom ik best tot rust."

De 35-jarige Bizzey, die onder meer Famke Louise ontdekte en rapgroep Yellow Claw oprichtte, is aan de betere hand en wil op dit moment vooral voorkomen dat hij weer een terugval beleeft.

"In 2016, tijdens Yellow Claw, had ik al een depressie en vorig jaar gebeurde het weer. Dus nu is het mijn doel om spiritueel gezond te zijn en niet alleen maar te rennen voor het geld."

'Het gaat niet meer alleen maar plat over seks'

Door de omstandigheden oriënteert Bizzey zich ook op nieuwe genres. "Bizzey is wat rustiger aan het worden, merk ik."

"Ik denk ook door de coronatijd: omdat de clubs dichtgingen - en ik vooral clubtunes maak - heb ik me een beetje moeten aanpassen in tempo. Letterlijk en figuurlijk, want nu maak ik dus ook wat rustigere muziek. Dat biedt meteen een platform voor een wat gevoeligere kant van mij. Het gaat niet meer alleen maar plat over seks, eigenlijk."