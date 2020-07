Rapper Black Thought, van hiphopformatie The Roots, heeft klinkende namen weten te strikken voor zijn nieuwe ep. Onder anderen Killer Mike, Pusha T, Swizz Beatz en ScHoolboy Q zullen meewerken aan Streams of Thought, Vol. 3.

Daarnaast staan ook Portugal. The Man en The Last Artful, Dodgr en CS Armstrong in de tracklist die de rapper maandag heeft gedeeld.

Op het derde deel van Stream of Thought staan in totaal dertien nummers. De eerste single is het nummer Thought vs. Everybody en zal op 10 juli verschijnen. Het volledige werk is vanaf 31 juli te beluisteren.

Het eerste deel van de Stream of Thought-reeks verscheen in 2018 en bestond gedeeltelijk uit materiaal van Black Thoughts soloalbum Masterpiece Theater, dat op de plank was blijven liggen.

De 48-jarige Black Thought (echte naam Tariq Luuqmaan Trotter) richtte samen met drummer Questlove The Roots op. De band uit Philadelphia bracht in 1993 het eerste album uit, won meerdere Grammy Awards en is op dit moment ook de huisband van het programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.