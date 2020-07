Juice WRLD's eerste postume album Legends Never Die komt vrijdag uit, meldt Billboard maandag op basis van een persbericht. Ook is er een nieuwe single aangekondigd; een samenwerking tussen Juice WRLD en Halsy. Het is de derde postume single.

Life's A Mess, het nummer met Halsey, werd maandag onaangekondigd online gezet. Het is niet de eerste samenwerking tussen de rapper en de zangeres, de twee zijn ook samen te horen op het nummer Without Me, dat vorig jaar werd uitgebracht.

Legends Never Die wordt het derde soloalbum van Juice WRLD. Toen hij nog leefde bracht de rapper Goodbye & Good Riddance als Death Race for Love uit. Beide albums behaalden grote successen met een respectievelijke piek op nummer 4 en 1 in de Billboard 200.

Hoewel een officiële tracklist voor het nieuwe album nog niet is bekendgemaakt, is het waarschijnlijk dat zowel Righteous als Tell Me U Luv Me op Legends Never Die te horen zullen zijn. Deze nummers werden uitgebracht in de maanden na Juice WRLDS dood.

Juice WRLD stierf afgelopen december aan een overdosis oxycodon en codeïne. Een autopsie wees uit dat het niet ging om een opzettelijke overdosis. In april lanceerde de moeder van de rapper, Carmela Wallace, het Live Free 999 Fund, dat jonge mensen - vooral die in achtergestelde gemeenschappen - moet helpen bij hun worsteling met verslaving, angst, depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen.