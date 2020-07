Charlie Daniels, de Amerikaanse zanger van de met een Grammy bekroonde hit The Devil Went Down to Georgia, is maandag op 83-jarige leeftijd aan een beroerte overleden in een ziekenhuis in Tennessee, dat meldt Reuters maandag.

Daniels was vooral in de jaren zeventig en tachtig populair, om zijn samensmelting van traditionele country en southern rock. De muzikant was lid van de Country Music Hall of Fame, had negen gouden of platina albums en is te zien als zichzelf in de film Urban Cowboy uit 1980.

De countryzanger werd geboren op 26 oktober 1936 in Wilmington, North Carolina. In de jaren zestig werkte hij als sessiemuzikant in Nashville. Zo is hij te horen op Bob Dylans Nashville Skyline uit 1969. In die tijd timmerde hij ook aan de weg als solo-artiest en zijn grote doorbraak kwam in de zomer van 1973 met het nummer Uneasy Rider.

Zijn volgende album, het in 1974 uitgebrachte Fire on the Mountain, haalde de Top 40. Het album, waarop het nummer Long Haired Country Boy stond, was Daniels' eerste plaat die platina werd. Met The Charlie Daniels Band bracht hij tussen 1975 en 1977 nog vier platen uit, maar de muzikant scoorde pas echt met Million Mile Reflections uit 1979. De drievoudig platina plaat eindigde op nummer 5 in de Billboard 2000, gevoed door het nummer The Devil Went Down to Georgia, dat die zomer twee weken op de derde plek stond in de Hot 100.

Betrokken bij het lot van veteranen

In de nasleep van The Devil Went Down to Georgia scoorde Daniels nog meer pophits met het patriottische In America en een mijmerende terugblik op de oorlog in Vietnam; Still in Saigon.

Zijn latere singles - America I Believe in You, This Ain't No Rag, It’s a Flag, My Beautiful America en The Pledge of Allegiance - werden steeds nationalistischer.

De muzikant hield zich veel bezig met politiek. Hij was vooral een bijzonder toegewijde activist in naam van het Amerikaanse leger en richtte met zijn manager David Corlew de non-profitorganisatie Journey Home Project op. Ook trad hij regelmatig op voor Amerikaanse troepen, soms in gevechtszones als Irak.

Daniels laat zijn vrouw Hazel en zoon Charlie Jr. achter.