De huidige algemeen directeur van poppodium Melkweg in Amsterdam, Geert van Itallie, is vanaf 1 september de directeur van poppodium Paradiso. Dat meldt Paradiso maandag.

Van Itallie volgt met zijn overstap Mark Minkman op. Minkman kondigde afgelopen oktober zijn vertrek aan.

Sinds 2011 is Van Itallie werkzaam als directeur van de Melkweg. In gesprek met Het Parool zegt hij dat hij het jammer vindt dat hij vertrekt bij het poppodium. "Ik ga met pijn in mijn hart weg bij de Melkweg, maar de kans om terug te keren naar Paradiso in de functie van algemeen directeur kon ik niet aan mij voorbij laten gaan", aldus Van Itallie.

Paradiso meldde een aantal dagen geleden dat de coronacrisis zwaar is geweest voor het poppodium. Er verdwijnen zo'n zestig banen.