Tom Meighan stopt vanwege persoonlijke problemen per direct als zanger van de Britse rockband Kasabian. Dat laat de muziekgroep maandag weten via Twitter.

"Tom worstelt al geruime tijd met persoonlijke problemen die zijn gedrag hebben beïnvloed. Hij wil zijn leven weer op de rit krijgen en heeft daar al zijn energie voor nodig", schrijft de band in een verklaring. Kasabian wenst verder geen uitspraken te doen over het vertrek van de zanger.

Meighan is een uitgesproken muzikant op en buiten het podium. Hij schuwt de confrontatie niet met zijn jonge volgers op sociale media en noemde onder anderen Justin Timberlake een "dwerg met snorharen".

De 39-jarige Meighan was sinds de oprichting van Kasabian in 1997 zanger van de Britse muziekgroep. Hij scoorde vorig decennium hits als L.S.F. (2004) en Processed beats (2005). In totaal bracht Kasabian zes albums uit.

Kasabian zou vorige maand na een onderbreking van ruim een jaar een concert geven in thuisstad Leicester, maar door de coronacrisis werd het optreden afgelast. Tot grote teleurstelling van Meighan. "Ik geloof dat dingen gebeuren voor een reden", zei hij bij Sky News. "Ik kan me niet voorstellen dat er tot komende zomer concerten worden gespeeld."