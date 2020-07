Elton John krijgt een speciale herdenkingsmunt in Groot-Brittannië ter ere van zijn oeuvre, maakt The Royal Mint maandag bekend. Alleen de band Queen kreeg eerder een eigen munt in het koninkrijk dan de 73-jarige zanger.

Op het geldstuk, dat vanaf maandag in verschillende uitvoeringen wordt uitgegeven, staat John afgebeeld met zijn karakteristieke bril, een hoed en een vlinderdas. Op de achtergrond prijkt de vlag van Groot-Brittannië. John heeft zelf toestemming gegeven voor het ontwerp.

"Het is een fantastische eer om op deze manier onderscheiden te worden", laat John weten in een reactie. "In de laatste jaren beleef ik de meest memorabele momenten uit mijn carrière en deze herdenkingsmunt vormt een nieuwe mijlpaal tijdens mijn reis."

In totaal worden 7.500 exemplaren van de John-munt uitgebracht. De goedkoopste variant kost 13 pond (ruim 14 euro), terwijl de gouden munt voor de hoogste prijs wordt aangeboden: 1.000 pond, zo'n 1.100 euro.

John is met ruim 300 miljoen verkochte muziekexemplaren een van de populairste artiesten aller tijden. Zijn versie van het nummer Candle in the Wind, dat hij zong op de begrafenis van prinses Diana in 1997, is met 33 miljoen verkochte platen de best verkochte studiosingle aller tijden.

De munt is niet de eerste onderscheiding voor John. Hij won eerder al twee Oscars en vijf Grammy's. Ook is hij opgenomen in het prestigieuze Amerikaanse museum Rock and Roll Hall of Fame. In 1998 werd hij vanwege zijn liefdadigheidswerk door de Britse koningin Elizabeth geridderd. Sindsdien gaat hij als sir door het leven.