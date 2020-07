Hij werd op eigen verzoek 'Maestro' genoemd. Op 91-jarige leeftijd overleed de wereldberoemde componist Ennio Morricone aan de gevolgen van een val. Met zo'n 500 filmnummers op zijn naam, werkte de componist in bijna ieder filmgenre en zijn de invloeden van zijn muziek overal en nergens te horen.

De Italiaan werd voornamelijk bekend door zijn werk met regisseur Sergio Leone. Hij componeerde de muziek voor Leones bekende spaghettiwesterns The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon A Time In The West en A Fistful Of Dollars.

Morricone werd in 1928 geboren in de Italiaanse hoofdstad Rome. Voor zijn grote doorbraak was hij voornamelijk actief als trompettist en componist van popmuziek. Zo componeerde hij onder andere muziek voor Mireille Mathieu. Hij was 61 jaar getrouwd met zijn vrouw Maria Travia, het paar had samen vier kinderen.

Met de pers praten deed hij niet graag, zo bleek uit een interview met AD in 2018. De krant meldde toen dat de componist met 'Maestro' aangesproken wilde worden. Daarnaast zijn er vele gevallen bekend waarbij hij tijdens interviews uit woede vertrok.

Succesvolle soundtrack: meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren

Dat Morricone tot de meest invloedrijke componisten van zijn generatie behoort, is onder andere te zien aan de hoeveelheid prijswinnende films waar hij de muziek voor componeerde; zo'n zeventig. Once Upon A Time In The West is een van de meest succesvolle soundtracks aller tijden. Van het album werden namelijk meer dan 10 miljoen unieke exemplaren verkocht.

De invloedrijke Italiaanse componist stond bekend om zijn originele muziekstijl. Zo voegde hij veel effecten toe aan de soundtracks die hij componeerde en waren er in de nummers vaak achtergrondgeluiden, zoals schietgeluiden te horen.

Het werk van de Italiaanse componist was veelzijdig. Zo componeerde hij naast de muziek voor de spaghettiwesterns ook nummers voor onder andere Mission To Mars en The Untouchables.

Recentelijk werkte Morricone nog samen met de bekende regisseur Quentin Tarantino aan de film The Hateful Eight. Voor zijn werk voor de The Hateful Eight ontving Morricone veel lof en grote prijzen. Voor het componeren voor de muziek van deze film kreeg de Italiaan een Oscar, een Golden Globe en een BAFTA Award.

Muziek van 'Maestro' inspireerde vele artiesten

De muziek van Morricone heeft tot op de dag van vandaag invloed op verschillende muziekgenres. Bekende muzikanten prezen zijn werk al eerder en verwerkte de nummers van de componist in hun eigen muziek. Zo gebruikt heavy metal-band Metallica zijn nummer Ecstasy of Gold sinds 1983 als openingsnummer voor concerten. Ook artiesten als Radiohead en Muse hebben eerder aangegeven zich te laten inspireren door het werk van de Morricone.

De filmcomponist was in de afgelopen jaren ook een aantal keer in Nederland om op te treden. Zo trad Morricone in 2017 nog op in een uitverkocht Ahoy en stond hij twee jaar daarvoor in de Ziggo Dome in Amsterdam.